أشار بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأزياء والسلع الفاخرة الفرنسية "ديور"، إلى طلب قوي على ملابس السهرة خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي ذلك كإشارة إلى أن الأشخاص يحرصون على شراء أشياء مميزة لإسعاد أنفسهم بعد مرورهم بعام عصيب نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف بيكاري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة أن مبيعات الشركة خلال شهر كانون أول/ديسمبر الجاري تحقق أرقاما جيدة بفضل مرونة الاستهلاك، وذلك على الرغم من الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم.

وأوضح بيكاري أنه يتعين على "ديور" أن تسير على خطى المنافسين وأن تقوم برفع الأسعار لمواكبة التكاليف المرتفعة لمدخلات الإنتاج.

ونوه بيكاري إلى أن "ديور" تركز على عملائها المحليين خلال فترة الوباء، في ظل تراجع حركة السفر عالميا.

وأبدى بيكاري تفاؤله بتعافي حركة السياحة العالمية بحلول عام 2023 ، إن لم يكن العام المقبل.

واقتربت أسهم مجموعة لويس فيتون موي هينسي (إل في إم إتش)، المالكة لشركة "ديور"، من مستويات قياسية أثناء جلسة التداول اليوم الجمعة، مع استمرار تعافي سوق السلع الفاخرة، وإن كان بمعدلات أبطأ مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام.

واختتم بيكاري تصريحاته بالقول إن "ديور" تعتزم مواصلة الاستثمار في تجارة التجزئة التقليدية، ولكنها ترغب كذلك في تقليل الفجوة مع العالم الرقمي من خلال مزج التسوق عبر الإنترنت بتجربة الشراء داخل المتجر.