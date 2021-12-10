قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه من المرجح أن تكون السلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا أقل حدة من السلالة دلتا، والتي تظل "المشكلة الحقيقية" للأمريكيين خلال هذا الشتاء.

وأوضح فاوتشي خلال مقابلة مع مؤسسة"مكلاتشي" بواشنطن إن البلاد "تشهد بالفعل ارتفاعا في عدد حالات الإصابة" وحذر من أن 60 مليون أمريكي لم يتلقوا التطعيم بعد.

وتابع فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن ورئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من المشاكل مع السلالة دلتا".

وقال، مشيرا إلى السلالة دلتا: "الناس يتحدثون عن موجة الشتاء مع وجود اوميكرون - لا نزال نسجل 100 ألف حالة يوميا". ولدينا حوالي 50 ألفا في المستشفيات. ونشهد ما يقرب من 1400 حالة وفاة في اليوم. أعتقد أنه من الأفضل أن نركز على مشكلتنا الحقيقية، ومشكلتنا الحقيقية الأن هي دلتا".