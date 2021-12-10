كشفت الحكومة البريطانية عن استراتيجيتها الخاصة بالمخدرات لمدة 10 سنوات، مدعمة إياها بزيادة تمويلية هي الأكبر على الإطلاق للعلاج من المخدرات.

وتتضمن الاستراتيجية استثمارا جديدا بحوالي 780 مليون جنيه (حوالي 1.03 مليار دولار أمريكي) للعلاج. وبـ"هذه الزيادة التي تعد الأكبر على الإطلاق سيصل إجمالي الإنفاق على إنفاذ القوانين والعلاج من المخدرات إلى أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، وفقا لبيان صحفي أصدرته الحكومة هنا.

وتركز هذه الاستراتيجية بقوة على المستخدمين والموردين للمخدرات. وتخصص استثمارا بقيمة 300 مليون جنيه للقضاء على سلاسل التوريد والعصابات الإجرامية التي تستفيد من تجارة المخدرات غير المشروعة.

وتسعى الاستراتيجية إلى ردع الناس عن تعاطي المخدرات من خلال مجموعة من العقوبات المدنية المحتملة، التي يمكن أن تشمل الغرامات وحظر التجوال، أو في الحالات الاستثنائية للغاية، السحب المؤقت لرخص القيادة أو جوازات السفر.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في البيان "هذه لحظة هامة ستنقذ الأرواح. نحن نستثمر مبلغا قياسيا من المال في خدمات العلاج لكسر حلقة تعاطي المخدرات ودعم المجتمعات عن طريق الحد من تعاطي المخدرات، الذي يؤدي إلى الجريمة". (الجنيه الاسترليني الواحد يساوي 1.33 دولار أمريكي).