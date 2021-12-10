قالت دار "هيرتيج أوكشنز" للمزادات التي تتخذ من تكساس مقراً لها إن طبعة أولى من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة جي كي رولينج بيعت بسعر قياسي.

وقالت دار المزادات إن الكتاب حقق 471 ألف دولار في مزاد جرى يوم الخميس، وهو أعلى سعر تحققه نسخة لرواية الصبي الساحر بأي من اصداراتها على الاطلاق.

وقال جو مادالينا نائب الرئيس التنفيذي للدار في بيان "إنها ليست فقط أغلى نسخة من هاري بوتر تم بيعها على الإطلاق، بل إيضا إنها أغلى عمل خيالي تم نشره تجارياً في القرن العشرين على الإطلاق".

يشار إلى أنه تم طباعة 500 نسخة فقط بغلاف مقوى من الكتاب، معظمها عرضت في المكتبات العامة.

وتضمنت الكتب النادرة الأخرى التي عرضت في المزاد الاصدارات الأولى من جميع رواية "كرونيكلز أوف نارنيا " لمؤلفها سي إس لويس، وثلاثية "ذا لورد أوف ذا رينجز" لجون رونالد تولكين ، ونسخة أولى موقعة من رواية "تو كيل أ موكينج بيرد" لمؤلفها هاربر لي.