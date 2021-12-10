كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فى " معاهد الصحة الوطنية الأمريكية " أن تناول الطعام أثناء الليل - كما يفعل العديد من العاملين بنظام الورديات - يمكن أن يزيد من مستويات الجلوكوز.

واختبرت الدراسة الحالية ، 19 مشاركًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة ( سبع نساء و 12 رجلاً) .. تم تعيين المشاركين في بروتوكول معمل خاضع للرقابة لمدة 14 يومًا يتضمن ظروف عمل ليلية محاكاة مع واحد من جدولين للوجبات، و تناولت إحدى المجموعات أثناء الليل لتقليد جدول الوجبات المعتاد بين العاملين الليليين، وأكلت مجموعة أخرى أثناء النهار.

ووجد الباحثون أن تناول الطعام ليلاً يزيد من مستويات السكر في الدم - وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكر - بينما منع تناول الوجبات بالنهار من هذا التأثير وزاد متوسط مستويات الجلوكوز لأولئك الذين تناولوا الطعام في الليل بنسبة 6.4٪ أثناء محاكاة العمل الليلي ، بينما لم يظهر أولئك الذين تناولوا الطعام أثناء النهار أي زيادات كبيرة.

وقال الباحثون إن الآليات الكامنة وراء التأثيرات المرصودة معقدة، وهم يعتقدون أن تأثيرات الأكل الليلي على مستويات الجلوكوز أثناء العمل الليلي المحاكاة ناتجة عن اختلال الساعة البيولوجية.