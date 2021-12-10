أعلنت منصة "إنستجرام" إطلاق عدد من الميزات الجديدة في محاولة لتحسين أمان المراهقين في التطبيق.

وذكرت المنصة -في منشور عبر المدونة الخاصة بها أن الميزات الجديدة تشمل أدوات الرقابة الأبوية وخيارًا لمنع الأشخاص من وضع علامات tag للمراهقين أو ذكرهم ممن خارج قائمة المتابعين.

وتأتي التغييرات قبل يوم واحد من قيام آدم موسيري الرئيس التنفيذي لإنستجرام للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس لأول مرة، يأتي ظهور موسيري في أعقاب تقارير أظهرت أن Facebook و Meta و Instagram الآن على دراية بالأضرار التي تسببها تطبيقاتهم وخدماتهم بما في ذلك الصحة العقلية للمراهقين.

يذكر أن أكثر من 40٪ من مستخدمي إنستجرام تبلغ أعمارهم 22 عامًا أو أقل، وفقًا لوثائق داخلية مسربة، ومنذ ذلك الحين أوقفت المنصة مؤقتًا خططًا لإنشاء إصدار خاص من التطبيق للأطفال.