تم اكتشاف أحفورة لباندا عملاقة يرجع تاريخها إلى ما قبل أكثر من 100 ألف سنة في أطول كهف في آسيا، في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، حسبما ذكر باحثون.

واكتشف باحثون من معهد الموارد الجبلية التابع لأكاديمية قويتشو للعلوم أحفورتين لباندا عملاقة في كهف شوانغخه بمدينة تسونيي. وبمساعدة تقنيات التأريخ من خلال مينا الأسنان، تشير احدى الأحفورتين إلى أنه باندا عملاقة برية كانت تعيش في الفترة ما قبل حوالي 102 ألف سنة، بينما من المحتمل أن تكون الأخرى موجودة على هذا الكوكب قبل حوالي 49 ألف سنة.

وقال وانغ ده يوان، الباحث المساعد في المعهد، إنه من النادر أن يتم اكتشاف مثل هذه الأحافير للباندا العملاقة والتي تم حفظها بشكل جيد إلى هذه الدرجة في أي مكان.

وفي أحدث بحث عملي مشترك مع خبراء أجانب، تم اكتشاف دليل على وجود عظام سمسمانية شعاعية في الأحفورتين.

ونظرا لأن الباندا العملاقة تستخدم الإبهام لحمل الخيزران والتلاعب به في حين تناوله، فإن أطراف الباندا العملاقة تختلف عن أطراف الدببة الأخرى، بسبب امتلاكها "إبهام" إضافي. وفي الواقع أن "الإبهام" هو عظم معصم متضخم بشكل غير طبيعي، وهو ما يساعد الباندا العملاقة على استيعاب براعم الخيزران.

وقال وانغ ان الاكتشاف يعكس أن حيوانات الباندا العملاقة في ذلك الوقت كانت لديها بالفعل الظروف الفسيولوجية لاستخدام الأرجل الأمامية بمرونة لانتزاع الخيزران مثل حيوانات الباندا الحديثة، مضيفا أن الاكتشاف يساعد في تعميق فهم تطور الأنواع لخصائص تغذيتها.