حذر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية إيلون ماسك، من أن تراجع معدلات الولادة وقلة السكان في العالم هي أكبر التهديدات التي تواجه الحضارة البشرية.

وقال ماسك في تصريحات - نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "لا يمكنني التشديد على أنه لا يوجد عدد كاف من الناس (في العالم)"، مؤكدا "أن واحدا من أكبر المخاطر التي تواجه البشرية هي معدل الولادة المنخفضة وانحداره السريع".

وتعد هذه المرة الثانية التي يشير فيها ماسك إلى كون تراجع معدلات الولادة عالميا من أكبر التهديدات، حيث قال في يوليو الماضي إن "انهيار السكان هو أكبر خطر أمام مستقبل حضارة البشر".

جدير بالذكر أن معدلات الولادة العالمية انخفضت من متوسط 3.2 ولادة لكل امرأة في 1990 إلى 2.3 ولادة لكل امرأة في 2020.