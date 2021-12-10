أعلنت خدمة البث التدفقي الموسيقي "تيدال" خططا لإعطاء جزءا من مدفوعات اشتراك المستخدمين مباشرة للموسيقيين الذين يحظون بأعلى نسبة استماع.

وقالت خدمة تيدال مؤخرا إنها سوف تبدأ تمرير ما يصل إلى 10 % من سعر خطة "هيفي بلس" (99ر19 يورو/دولار شهريا) في إطار برنامجها الجديد "دايركت أرتيستس باي أوت".

وأضافت أن الفكرة تكمن في أنه يجب أن تذهب أموال المستخدم للفنان الذي يتم بث موسيقاه بأعلى معدل.

وبالفعل يتوقف مقدار المال الذي يجنيه الموسيقيين على شعبية موسيقاهم في خدمات البث التدفقي. ولكن هذا غالبا ما يسفر عن مبالغ صغيرة. ويعتبر نموذج الحصة المباشرة من رسوم اشتراك المستخدم جديدا في الصناعة.

وفي نفس الوقت، تحاول خدمة تيدال جذب المزيد من المستخدمين بإطلاق نسخة مجانية من الخدمة للمرة الأولى. وهذا غير متوفر في البداية سوى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ بداياتها، اعتمدت سبوتيفاي، الرائدة في السوق، على جذب اشتراكات من العملاء بعرض مجاني ذي وظائف محدودة وإعلانات بين الأغاني.

يذكر نه تأسست خدمة تيدال في 2015 من جانب موسيقيين حول نجم الراب جاي-زي بناء على تعهد بإعطاء الفنانين حصة أكبر من عائدات البث التدفقي وعرض جودة صوتية أفضل.