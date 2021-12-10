توصل باحثون يابانيون في جامعة "تسوكوبا" إلى أن 10 دقائق فقط من الجري المعتدل الشدة تزيد من تدفق الدم المحلي إلى مختلف المواضع في قشرة الفص الجبهي الثنائي - الجزء من الدماغ الذي يتحكم في المزاج والوظائف التنفيذية- وبالتالي تساهم في تطوير مجموعة واسعة من توصيات العلاج لفائدة الصحة العقلية.

وقال الدكتور "هيدياكي صويا"، أستاذ المخ والأعصاب في جامعة "تسوكوبا": "نظرًا لمدى التحكم التنفيذي المطلوب في تنسيق التوازن والحركة والدفع أثناء الجري، فمن المنطقي أن يكون هناك تنشيطًا عصبيًا متزايدًا في قشرة الفص الجبهي، وأن الوظائف الأخرى في هذه المنطقة ستستفيد من هذه الزيادة في موارد الدماغ".

ولاختبار فرضيتهم، استخدم فريق البحثي اختبار (Stroop Color-Word) النفسي، الذي يسجل بيانات عن التغيرات الديناميكية الدموية المرتبطة بنشاط الدماغ أثناء مشاركة المشاركين في كل مهمة.

وأظهرت النتائج أنه بعد 10 دقائق من الجري متوسط الشدة، كان هناك ارتفاع في مستويات تنشيط الفص الجبهي الثنائي بشكل ملحوظ، وحالة مزاجية أفضل.