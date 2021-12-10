ذكرت "جوجل"، عملاق محركات البحث في العالم، أنها تتعاون مع منظمة العالمية لبناء مجموعة أدوات مطور برامج مفتوحة المصدر لتعزيز الرعاية الصحية.

وأوضحت "جوجل" في منشور عبر المدونة الخاصة بها أن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول لخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) تقدر نقصًا عالميًا يصل إلى 18 مليون عامل رعاية صحية بحلول عام 203 بشكل أساسي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وعزت جوجل قرارها للتعاون مع منظمة العالمية إلى أن في العديد من البلدان، يستخدم العاملون في مجال الرعاية الصحية تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة البيانات الخاصة بأمراض معينة مثل الملاريا والسل.. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تخزين البيانات عبر تطبيقات متعددة باستخدام تنسيقات بيانات مختلفة، ما يجعل من الصعب على العاملين في مجال الرعاية الصحية الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها.

ونوهت إلى أن مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات يواجهون صعوبات في تبادل البيانات، لذلك غالبًا ما لا يكون لديهم نظرة شاملة لبيانات صحة الفرد أو المجتمع لاتخاذ قرارات صحية مدروسة.

وتهدف "جوجل" إلى منح العاملين في مجال الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى حلول صحية رقمية متنقلة متقدمة ما يساعد مطوري نظام تشغيل أندرويد Android في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، على بناء حلول آمنة باستخدام موارد التشغيل البيني للرعاية الصحية السريعة وهو إطار معياري عالمي لبيانات الرعاية الصحية يتم اعتماده على نطاق واسع لمعالجة التجزئة وتعزيز المزيد من الرعاية التي تركز على المريض.

وقالت جوجل: "إن مع نظام التشغيل أندرويد Android الذي يعمل على 3 مليارات جهاز نشط في جميع أنحاء العالم، يوفر هذا التعاون فرصة لدعم المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية".