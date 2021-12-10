طور فريق من الباحثين الصينيين روبوتا لينا بلا أرجل قادرا على القفز السريع وتحويل الاتجاهات بسرعة ورشاقة.

واستطاع الروبوت، الذي يبلغ طوله 6.5 سم ووزنه 1.1 غرام، القفز إلى ارتفاع 7.68 ضعف ارتفاع جسمه والقفز إلى الأمام بشكل مستمر بسرعة 6.01 ضعف طول جسمه في الثانية.

ويعد القفز باستمرار وتعديل الاتجاهات في نفس الوقت أمرًا ضروريًا للروبوتات لتجاوز العوائق في بيئة غير منتظمة، ولكن يصعب تحقيقه، وفقًا للباحثين.

ويتكون الروبوت المدفوع كهروهيدروستاتيكيًا من محركين مملوءين بالسوائل. وله تصميم خاص للهواء والسوائل يمكن الروبوت من تحقيق دوران سريع بسرعة 138.4 درجة في الثانية.

وقد تبين أن الروبوت قادر على تخطي العديد من العوائق مثل المنحدرات الحادة والأسلاك الكهربائية والحصى.

ويوفر الروبوت أساسًا لتطبيق التشغيل الكهروهيدروستاتيكي في الروبوتات اللينة لتحقيق حركة رشيقة وسريعة متعددة الوسائط.