هل الأسطورة التي تقول إن المستعمر الهولندي اشترى مانهاتن في 1626 من اللينابي السكان الأصليين،صادقة ؟

هذا ليس حقيقيا، وفقا لمعرض جديد بشأن تاريخ السكان الأصليين ومجتمعهم الحديث في نيويورك في المتحف الوطني للهنود الأمريكيين في المدينة.

ويقول القائمون على المتحف إنها لم تكن عملية بيع بالنسبة للسكان الأصليين. لقد شعروا أن الهولنديين سوف يواصلون إحضار الهدايا مقابل تقاسم الأرض.

وبالإضافة لذلك، يروي المعرض قصص سكان هودينوشوني الأصليين الذين شاركوا في بناء الكثير من ناطحات السحاب في نيويورك.

ويمكن لزوار معرض "سكان نيويورك الأصليين" الذي سوف يكون معرضا دائما في المتحف في جنوب مانهاتن، توقع الاطلاع على الحياة الحالية لأحفاد السكان الأصليين في ولاية نيويورك.

وقال القائمون على المعرض "قصص سكان نيويورك الأصليين تقدم فهما واسعا لتاريخ المنطقة وتكشف أن نيويورك هي ولطالما كانت، مكانا للسكان الأصليين".