من المتوقع أن يتخطى حجم سوق إنترنت الأشياء في الصين 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفق ما ذكر تقرير صناعي أصدرته شركة البيانات الدولية.

وفي تقريرها قالت الشركة المتخصصة في بحوث السوق، إن الرقم سيمثل نحو 26.1 بالمئة من إجمالي حجم سوق إنترنت الأشياء على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن إنفاق الصين على البرمجيات والأجهزة والخدمات سيحافظ على نمو مطرد خلال الأعوام الخمسة القادمة، بينما سيحتل الإنفاق على الأجهزة نصيب الأسد خلال تلك الفترة.

وأضاف التقرير أن إنترنت المركبات والقياس الذكي والمنزل الذكي والأجهزة الطرفية القابلة للارتداء ستشهد زيادة كبيرة بفضل بناء البنية التحتية مثل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء سيصل إلى 754.28 مليار دولار أمريكي هذا العام، بينما في عام 2025 سيتجاوز 1.2 تريليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.4 بالمئة بين عامي 2021 و 2025.