قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار المالي الأمريكية أبولو جلوبال مانجمنت تخلت عن خطتها لشراء مصرف مترو بنك البريطاني لتصبح ثاني شركة تسحب عرضها لشراء الشركة البريطاني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أبولو الموجود مقرها في نيويورك والتي تمتلك سجلا قويا للاستثمار في مجال الخدمات المالية كانت قد تواصلت منذ عدة أسابيع مع مترو بنك للإعراب عن رغبتها في الاستحواذ عليه، مضيفة أن الشركة الأمريكية قررت في الأيام الأخيرة عدم المضي قدما في هذه الصفقة المحتملة.

كانت شركة الاستثمار المالي الأمريكية كارليل جروب قد أعلنت في الشهر الماضي إنهاء محادثات الاستحواذ على مترو بنك، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجه عقد اتفاقات مع البنوك الصغيرة في بريطانيا، حيث أن الوفاء باشتراطات رأس المال المقررة تجعل من الصعب الحصول على عائد على الاستثمار في البنوك، كما أن المحافظة على شبكة فروع أي بنك يمكن أن تكون مكلفة للغاية.

يذكر أن مترو بنك بدأ العمل في 2010 وكان أول بنك جديد يفتح أبوابه في بريطانيا من حوالي مئة عام. كانت القيمة السوقية للبنك عندما وصلت إلى ذروتها في عام 2018 قد بلغت 6ر3 مليار جنيه إسترليني (8ر4 مليار دولار). ولكن سعر سهم البنك يتراجع باطراد منذ ذلك الوقت.ووصلت قيمة البنك السوقية حاليا إلى 173 مليون جنيه إسترليني تقريبا.