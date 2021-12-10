قال مكتب رئيس مجلس الوزراء الياباني إن حوالي 33.4% من الشركات الكبرى المدرجة في اليابان ليس لديها مديرات تنفيذيات، مع تجاوز هذا المعدل نسبة 50% في بعض القطاعات.

وذكرت صحيفة /ذا جابان تايمز/ اليابانية - على موقعها الإلكتروني أن ثمة انخفاض في معدل الشركات الكبرى التي لا يوجد فيها مديرات تنفيذيات بشكل مطرد من نسبة 62.0% في عام 2017، غير أن النسبة لا تزال مرتفعة نسبيًا ، على الرغم من جهود الدولة لتعزيز تمثيل المرأة في الأعمال التجارية.

كما تظهر البيانات أن ترقية المرأة جاءت بوتيرة بطيئة في صناعات الصلب والآلات والعقارات .. فيما كانت نسبة الشركات التي تضم مديرات تنفيذيات الأعلى في صناعة الكهرباء والغاز، ثم في قطاعي البنوك والنقل الجوي.