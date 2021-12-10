تراجع معدل المكاتب الشاغرة في وسط مدينة طوكيو خلال شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

ويمثل ذلك مؤشرا أوليا على أن الأسوأ قد ولى بالنسبة لسوق العقارات في العاصمة اليابانية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت شركة ميكي شوجي للسمسرة العقارية، إن المكاتب الشاغرة تراجعت بواقع 12ر0 درجة مئوية لتصل إلى 35ر6% في الأحياء الخمس الرئيسية للأعمال بطوكيو.

ومنذ سجلت 49ر1% في شباط/ فبراير عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ أزمة الفقاعة الاقتصادية بالبلاد مطلع التسعينيات، أخذت الأماكن الشاغرة في الازدياد.

ودفعت الجائحة وحالة الغموض بشأن مستقبل بيئة العمل التقليدية، المستأجرين إلى إلغاء عقودهم القائمة أو تأجيل التوقيع على أخرى جديدة.

وبعد رفع أحدث حالة طوارئ في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، شهدت اليابان تعافيا في النشاط، وصار معدل الإصابات والوفيات بكوفيد19- ضمن الأدنى على مستوى العالم.

ورغم ذلك، لا يزال يتعين تحديد ما إذا كانت بيانات تشرين ثان/ نوفمبر تمثل بداية لاتجاه جديد، أم هي مجرد تغير عابر، حيث تشير ميكي شوجي إلى أن عدم افتتاح مبان جديدة في تشرين ثان/ نوفمبر، يعد من أسباب تراجع عدد الأماكن الشاغرة.