تعتزم حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجى تخصيص نحو 8ر2 مليار يورو (2ر3 مليار دولار) في ميزانية العام المقبل وذلك لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الكهرباء في الربع الأول من العام 2021، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة بذلك الموضوع.

ونقلت بلومبرج عن تلك المصادر قولها ، إن التمويل سيشمل 800 مليون يورو إضافية من المدخرات والإصلاح الضريبي والأموال التي لم تستخدم بالكامل في الأشهر السابقة .

وقال دراجي في خطاب له في وقت سابق هذا الأسبوع ، إن الحكومة خصصت بالفعل 2ر1 مليار يورو في شهر حزيران/ يونيو الماضي وأكثر من 3 مليارات يورو في أيلول/ سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن إيطاليا طلبت أيضا من الاتحاد الأوروبي دراسة حلول متوسطة الأجل لمشكلة زيادة فواتير الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا.