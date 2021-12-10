تشتهر كرواتيا بأنها مكان للعطلات الصيفية. فلديها عدد لا يحصى من الشواطئ وأكثر من 1200 جزيرة تستحق الاستكشاف على طول ساحلها الأدرياتيكي الخلاب.

ولكن لمن يريدون اختبار الساحل الأدرياتيكي بطريقة مختلفة تماما يمكنهم الاستفادة بأموالهم في الشتاء أيضا في بلدة أوباتيا الساحلية على سبيل المثال.

البلدة التاريخية ساحرة بما يكفي كما هي بفيلاتها وحدائقها الكثيرة على طول الواجهة المائية الصخرية. ولكن اعتبارا من 26 تشرين ثان/نوفمبر وحتى3 كانون ثان/يناير، تعمل البلدة على تحسين السياحة بها عن طريق إقامة مناخ شتوي على غرار القصص الخيالية بوضع آلاف الأضواء والزخارف المتقنة.

ولجعل الفترة السابقة على عيد الميلاد (كريسماس) أكثر هدوءا وسط فترة مطولة من القلق خلال الجائحة، تزين البلدة شوارعها وميادينها وتقيم حلبة تزلج على الجليد وتنظم فعاليات خارجية مختلفة للزوار في المنتجع الساحلي.

وإلى جانب العرض الخاص بعيد الميلاد، تُعرف المقاصد السياحية الكرواتية مثل هذه أيضا بمجموعة واسعة من أساليب الطهي التي تمزج تأثيرات أوروبية مختلفة، بالإضافة إلى مناظر طبيعية رائعة ظهرت في مسلسلات مثل "جيم أوف ثرونز".