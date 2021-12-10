أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" ، أن بلاده تمضي قدمًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ، مشيرا إلى أن العالم يتجه نحو الحياد الكربوني، وستصبح الشركات والمنتجات التي تقلل انبعاثات الكربون هي القادرة وحدها على المنافسة في ذلك النظام التجاري الجديد.

وتوقع "مون " - حسبما ذكرت وكالة الأنباء (يونهاب) - أن تسجل تجارة كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق بحيث تتجاوز 1.2 تريليون دولار هذا العام، على خلفية الصادرات القوية، في إشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي كان أسرع مما كان متوقعا ، موضحا أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 630 مليار دولار، ويتجاوز حجم التجارة 1.2 تريليون دولار.

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، بلغت الصادرات التراكمية لكوريا الجنوبية 583.8 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن، وفقا للبيانات الحكومية.

وتوقعت الحكومة أن تصل الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحيث تتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 604.9 مليار دولار والمسجل في عام 2018، كما بلغ إجمالي حجم التجارة 1.14 تريليون دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام.