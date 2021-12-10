ذكرت وكالة تقنين الاتصالات المغربية أن إجمالي عدد المشتركين بخدمة الإنترنت بالبلاد بلغ 33.86 مليون مشترك نهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 17.78% سنويًا.

وأوضحت الوكالة - في بيان أن نسبة استهلاك الإنترنت ارتفعت إلى 93.24% مقابل 79% العام الماضي، منوهة بأنه تم تسجيل 5.1 مليون اشتراك جديد خلال عام واحد.

وأضافت أن خدمة الإنترنت بالألياف البصرية سجلت نموًا سنويًا بلغ 81.91% لتبلغ 330 ألفًا و185 مشتركًا، فيما بلغ عدد مشتركي الإنترنت المتنقل 31.69 مليون مشترك بارتفاع سنوي 18.41%.

ولفتت إلى أنه لا يزال الإنترنت المنزلي (ADSL) مستقرًا عند 1.6 مليون مشترك نهاية سبتمبر 2021 ويستفيد 42% منهم بما يفوق 10 ميجابايت في الثانية، منوهًا بأن الهاتف الثابت لا يزال صامدًا، حيث سجل نموًا بنسبة 6.9% لتبلغ 2.46 مليون مشترك بعد تسجيل 160 ألف اشتراك جديد، مما يجعل معدل الاستهلاك في حدود 6.77%.