اختار باحثون صينيون سلالة نباتية مقاومة للملوحة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، والتي يمكنها امتصاص ومعالجة مئات الأطنان من الملح سنويا في كل كيلومتر مربع من الأرض.

وتصل مساحة الأراضي الملحية في شينجيانغ إلى 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يمثل ثلث إجمالي مساحة البلاد، وهو ما يعوق بشدة التنمية المستدامة للزراعة في المنطقة.

ومنذ مطلع القرن الـ21، أجرى باحثون من معهد شينجيانغ للإيكولوجيا والجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، دراسات على المنطقة الملحية في شينجيانغ واختاروا نبات سوايدا سالسا من بين مئات النباتات الملحية التي يمكنها امتصاص الملح من التربة وتحسين جودتها.

وتم اختبار ميزة امتصاص الملح لدى السلالة النباتية سوايدا سالسا في شينجيانغ ومنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

وتحولت بعض الأراضي الملحية-القلوية القاحلة إلى أراض زراعية طبيعية بعد زراعة النبات المقاوم للملوحة لمدة ثلاث إلى أربع سنوات.

كما وجد الباحثون أن نبات سوايدا سالسا يمكن استخدامه كنوع من الخضروات وكعلف للماشية فضلا عن أنه يساعد في تخضير الأراضي الملحية-القلوية.

وقام الباحثون بتوزيع بذور هذا النبات على الفلاحين ومعاهد البحوث والشركات الزراعية مجانا.