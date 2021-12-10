"من الممكن تماما" أن تقوم الصين بهبوط مأهول على سطح القمر قبل 2030، وفقا لما قال عالم صيني بارز في مجال استكشاف الفضاء السحيق.

قال يه بي جيان في مقابلة حديثة مع تلفزيون الصين المركزي: "أنا شخصياً أعتقد أنه طالما استمرت الأبحاث التكنولوجية الخاصة بالهبوط المأهول على سطح القمر، وما دامت الدولة مصممة (على تحقيق الهدف)، فمن الممكن تمامًا للصين إنزال أفراد على سطح القمر قبل 2030".

وأشار يه، وهو كبير مصممي مسبار القمر الصيني الأول (تشانغ آه-1) وأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم، إلى أن استكشاف الفضاء ليس مسألة علمية فقط، بل مسألة تتعلق بمستقبل الأمة.

وأضاف أن "الدول التي تستطيع تحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا الفضاء، تكون لديها تقنيات متقدمة في مختلف المجالات. وبالتالي، فإن تكنولوجيا الفضاء شيء يمكن أن ينعكس تأثيره على التقنيات في المجالات الأخرى".

في العام الماضي، جمعت مهمة (تشانغ آه-5) الصينية عينات من على سطح القمر تزن حوالي 1731 جرامًا، كانت أول عينات قمرية في العالم منذ أكثر من 40 عامًا.

بعد تحليل العينات القمرية، أعلن باحثون صينيون في أكتوبر أنهم قاموا بتحديد عمر أحدث الصخور القمرية عند نحو ملياري سنة، ليشير هذا الاكتشاف إلى أن "عمر" النشاط البركاني القمري أطول بفترة تتراوح من 800 إلى 900 مليون سنة، مما كان معروفًا من قبل.

وقال يه إن اكتشاف تاريخ القمر هو أحدث مثال على جهود الصين لتحسين وضعها في المجتمع الدولي.

وأضاف أنه بعد القمر والمريخ ، قد يكون هدف الصين التالي في استكشاف الفضاء السحيق هو إرسال مهمة لدراسة أحد الكويكبات، مضيفًا أن فريقه كان يجري بالفعل بحوثا حول الكويكبات.