ندى أبو نصر



تستعد الكويت لاستقبال ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية إلى الكويت، تشهد بحث العلاقات الأخوية وسبل التعاون والقضايا الإقليمية والعربية.



وكما هو المعروف، تربط الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص تتسم بالنهج الثابت القائم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود، وتأتي هذه الزيارة لترسخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين.



وقد أعرب أهل الكويت عن سعادتهم وترحيبهم بهذه الزيارة، متمنين أن تسفر عن التكامل بين البلدين في مختلف المجالات التي تعود بالازدهار والرخاء على الشعبين الشقيقين، وفيما يلي آراء عدد من المواطنين لـ «الأنباء» عن هذه الزيارة الميمونة: في البداية، قالت أم عبدالله إن الشعبين الكويتي والسعودي إخوة وأسرة واحدة، وأملنا في الله كبير ثم رؤسائنا، لذا كان التحضير لاستقبال ولي العهد السعودي مميزا.



بدوره، قال نبيل هادي إن التحضيرات يجب أن تكون على أكمل وجه ودول الخليج جميعا إخوة، ونتمنى أن يسهلوا التعقيدات على الحدود بين دول الخليج، ونتمنى الأمن والأمان لجميع الدول الخليجية، وان تبقى يدا واحدة كما عهدناها.



من جانبه، قال المحامي د. نايف العدواني: الزيارة تأتي في الوقت المناسب والصحيح بعد الأزمة الخليجية السابقة ونتمنى أن تكلل بالنجاح في مؤتمر القمة الخليجي في الرياض وان نتقارب ونتحاور، مضيفا أن الشعب الكويتي يرحب بتبادل الزيارات التي تعزز الصف الخليجي وتنسق الجهد لمواجهة كل الأزمات الإقليمية او العالمية، ونرجو تكرار هذه الزيارات والخروج بمخرجات تنفيذية تعود بالفائدة على الشعوب الخليجية، ونتطلع للاندماج الكامل وإلغاء الحدود فيما يختص بالجمارك والجوازات، فنحن شعب واحد ونتمنى المزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.



بدوره، قال خليف العتيبي إن التحضيرات للزيارة طيبة، ونحن بزيارة ولي العهد السعودي لبلده الثاني، لاسيما أن علاقات عميقة تجمع المملكة بالكويت، وقد برهنت أزمات عديدة ومواقف كثيرة على متانة وقوة الروابط الشعبية والرسمية بين البلدين، لافتا إلى أن من أبرز الأحداث التي عززت روابط الأخوة بين البلدين، العدوان العراقي الغاشم على الكويت، حيث هبت المملكة لنجدة أشقائها ورد العدوان الغاشم.



بدوره، قال المواطن السعودي خالد العامر: نتمنى أن تكون الزيارة جيدة وتنعكس على العلاقات الخليجية ويكون اثرها جيدا على الشعوب، لافتا إلى أن العلاقة السعودية ـ الكويتية علاقة تاريخية، وتطلعاتنا من القمة كبير لخدمة الشعبين، وما سوف ينعكس على الدولتين والعلاقات فيما بينهما وعلى الدول الخليجية ككل.



من جانبه، قال أحمد جاسم: نحن أهل والبلدان بلد واحد وزيارة ولي العهد السعودي خير وبركة، والكويت والسعودية بيت واحد، وتاريخ العلاقات الكويتية ـ السعودية يمتد إلى أكثر من قرون عديدة، وشهدت المواقف على متانة العلاقة بين الدولتين.



وأضاف أن تبادل الزيارات والتنسيق المستمر في المحافل الدولية بشأن مجمل القضايا الإقليمية والعربية والدولية والاستراتيجيات الثنائية يدل على مسيرة العلاقات العميقة التي رسختها قيادتا البلدين وعززتها العلاقات الاجتماعية والأسرية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة اللغة والدين.