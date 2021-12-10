دارين العلي



رصدت الهيئة العامة للبيئة احدى الكسارات في منطقة المطلاع تقوم بالاستفادة من الرمال والصلبوخ الناتج عن اعمال الحفر بالمنطقة دون ترخيص، مما استلزم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.



وقالت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم لـ «الأنباء» ان الهيئة تلقت شكوى من البلدية بوجود بعض الاعمال المقامة على املاك الدولة بدون ترخيص وبصورة غير قانونية في منطقة المطلاع.



وأضافت الابراهيم، استجابة للشكوى قامت «البيئة» بالتنسيق مع البلدية بمعاينة الموقع حيث تبين وجود «كسارة» تقوم باستخراج الصلبوخ والرمال من الانقاض الناتجة عن اعمال الحفر بمنطقة المطلاع من غير وجود اي موافقات او تراخيص للاستفادة من الثروات الطبيعية، موضحة ان الجهات المعنية في الهيئة قامت بتحرير محضر مخالفة وفق المادتين 16 و18 من قانون حماية البيئة.