أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الجمعة، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية ودعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وإسهاماتها المهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء في أثناء زيارة العاهل البحريني لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقر إقامته بمناسبة زيارته للبحرين.

وأشاد العاهل البحريني بزيارة ولي العهد السعودي "المثمرة" التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين وتسهم في تعزيز روابطهما الأخوية الوثيقة.

ومن جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دوره الرائد في تطوير وتنمية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين متمنيا لشعب البحرين الكريم دوام الرقي والتقدم والازدهار تحت قيادة العاهل البحريني الحكيمة.

وقال البيان انه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية المتميزة وسبل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون بين البحرين والسعودية في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى البحرين في اطار جولة خليجية استهلها بسلطنة عمان والإمارات وقطر.