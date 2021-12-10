الأمير قلد ولي العهد السعودي قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

صاحب السمو الأمير لولي العهد السعودي: نحن أسرة واحدة



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة مساء اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا وتكريما لضيف الدولة الكبير قلد صاحب السمو الأمير أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، وذلك تقديرا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم من أجل استقرار وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

وقد صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه قد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج القربى والأخوة وسبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما والإعراب عن الابتهاج المشترك بهذه الزيارة الأخوية لضيف الدولة الكبير كما تم استعراض آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.

هذا وقد ساد اللقاء جو ودي عكس روح الأخوة المتميزة بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.