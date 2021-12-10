بات المنتخب التونسي أول العابرين إلى المربع الذهبي من كأس العرب بفوزه الصعب في ربع النهائي على سلطنة عمان 2-1 على ستاد المدينة التعليمية.



وسجل هدفي تونس سيف الدين الجزيري (16) ويوسف المساكني (69)، فيما أحرز أرشد العلوي هدف عمان الوحيد (65).



وبعدما كان مفاجأة الدور الأول، ودع «الأحمر» العماني البطولة، فيما تنتظر تونس في نصف النهائي، الفائز من مباراة مصر والأردن مساء اليوم.



وبدأ المنتخب التونسي المباراة بهجوم ضاغط على المناطق العمانية، لكن من دون فعالية باتجاه المرمى.



ورغم أن العمانيين استعادوا استقرارهم وبدأوا في بناء الهجمات، صدمهم «نسور قرطاج» بافتتاح التسجيل من أول فرصة فعلية، حينما ارتقى الجزيري، متصدر هدافي البطولة حتى الآن مع 4 أهداف، لعرضية من محمد بن حميدة، وأسكنها في الشباك (16)، وكاد محمد دراغر أن يضاعف النتيجة بالدقيقة 20، وبعدها هدأ إيقاع المباراة وسط عجز العمانيين عن اختراق الدفاعات التونسية.



وفي الشوط الثاني، كاد دراغر أن يسجل ثاني أهداف تونس عندما تلقى تمريره قصيرة من المساكني داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع تمكن من تحويلها إلى ركنية (46).



وأجرى مدرب عمان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تبديلين بالدقيقة 57، بإخراج الهاجري والمنذر العلوي، وإدخال صالح معتز وعصام الصبحي، وبعدها بدقائق، وتحديدا بالدقيقة 65، أدرك أرشد العلوي التعادل لعمان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنها في الشباك إلى يمين الحارس التونسي حسن.



ووسط حماسة الجماهير التي ملأت المدرجات، كان الرد التونسي سريعا جدا، وهذه المرة من المساكني الذي قفز أعلى من المدافعين العمانيين ليرتقي لعرضية سليتي ويحولها برأسه في الشباك (69).



وحاول بعدها العمانيون العودة بالمباراة، غير أن محاولاتهم الخجولة لم تجد نفعا.