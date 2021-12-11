مفرح الشمري



قدمت فرقة المسرح الكويتي أمس الأول على خشبة مسرح الدسمة آخر العروض الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 21، وذلك من خلال عرضها المسرحي «الساعة التاسعة» من تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي ومن تمثيل نخبة مميزة من الممثلين، منهم لولوة الملا وعبدالعزيز بهبهاني وميثم الحسيني وكفاح الرجيب وعبدالرحمن الفهد وتقى، بينما كان الفريق الفني للمسرحية يتكون من أحمد أبل مخرج منفذ، وهاني الهزاع وموسى كاظم مخرجين مساعدين وعبدالله النصار مصمم الاضاءة وسارة العبدالله الديكور والأزياء وحمد العروج موسيقات ومؤثرات صوتية.



فكرة المسرحية قائمة على تيمة «الاشتياق» سواء من نشتاق اليهم وهم بيننا أو رحلوا عنا، فالمتابع للعرض يجد ان هناك اشتياقا من نوع آخر الا وهو ان هناك بشرا يرفضون التأقلم مع الواقع خصوصا عندما يفقدون شخصا عزيزا عليهم فهم يشتاقون إليه في جميع أوقاتهم ويتخيلون انه أمامهم أو انه سيأتي إليهم في ساعته المعروفة لديهم عندما كان يعيش بينهم.



«الساعة التاسعة» التي كتبتها المؤلفة الواعدة مريم نصير، نجد فيها حوارات جزلة وكلمات ومفردات تفيض بالمشاعر جسدت المعنى الحقيقي لـ «الاشتياق» وخصوصا اشتياق الابوين عندما يفقدان وحيدهما، حوارات مريم كانت كفيلة بأن ينصت لها كل من تواجد في مسرح الدسمة، لأنها كانت خارجة من قلبها فوصلت الى كل القلوب التي حضرت هذا العرض المسرحي المفعم بالأحاسيس الجياشة.



جمال حوارات المؤلفة مريم نصير تعامل معها المخرج الشاب بدر الشعيبي بكل صدق وترجمها بصريا من خلال رؤيته الاخراجية موظفا أدواته بذكاء في ضبط الإيقاع في تحريك ممثليه، بالاضافة إلى توظيفه الموسيقى الحية والمؤثرات الصوتية بطريقة احترافية سيطر فيها على المجاميع الكبيرة المشاركة في عرضه الذي كانت فيه السينوغرافيا لها بعد آخر فلسفي اضافت على العمل جمالية كبيرة لاسيما الديكورات من خلال اشتغال الشعيبي على فكرة الطاحونة المستديرة التي يقف فوقها الممثلون لتدور بهم، في إسقاط واضح وصريح على رحلة الانسان في هذه الحياة المليئة بالفرح والحزن.



عنصر التمثيل في مسرحية «الساعة التاسعة» كان من اهم عناصر العمل ووصوله للمتلقي دون ملل وذلك من خلال «الديتو» الجميل الذي جمع بين عبدالعزيز بهبهاني ولولوة الملا والذي كان له الاثر البالغ في النفوس، وذلك للتفاهم الكبير الملاحظ في الانتقال من حوار إلى حوار ومن منطقة الى منطقة بطريقة سلسة وجميلة صفق لها الجمهور كثيرا، ناهيك عن الإطلالة المميزة للفنان ميثم الحسيني وكفاح الرجيب والحضور الجيد للفنان عبدالرحمن الفهد في شخصية الابن الذي أجاد التحولات الدرامية في دوره بذكاء شديد وبسلاسة.