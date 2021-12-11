دلال العياف



من الروائع الشعرية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أهدى الفنان حسين الجسمي في مشاركته ضيفا في أولى حلقات البث المباشر لبرنامج الشعر النبطي «شاعر المليون» بموسمه العاشر، أغنية «ريت أنا في شاطي الراحة» من ألحانه وغنائه، وهي من الروائع الشعرية التي حملت أجمل الوصف ومشاعر الشجن، والذي قال في مطلعها:



ريت انا في شاطي الراحة



من سرور وإنس ما ريته



من ورود تبن أرياحه



والجمال مشيد بيته



وأوضح الجسمي أن اختياره الغناء في مشاركته ببرنامج «شاعر المليون» برائعة من روائع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ما هو إلا ترسيخا للهوية الوطنية والإرث الثقافي الإماراتي الأصيل، مؤكدا أنه فخر يعتز به وإضافة مهمة في مشواره الفني.