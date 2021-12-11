عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان أحمد العونان ان العلاقة التي تجمعه بالنجم حسن البلام و«قروب البلام» لا تحكمها المصالح، ومبنية على الود والاحترام والتقدير المتبادل، وقال: حسن البلام حبيبي سواء كان بيننا شغل أو لا، «واللي بيني وبينه مو فلوس»، لأن الموضوع لو كان ماديا كنت اشتغلت برة مع أي شخص وسآخذ اكثر.



وتابع العونان: كل منا في «قروب البلام» يكمل الآخر، «وأنا من غيرهم بيكون ناقصني شي»، مشيرا الى انه لو لم يكن مطلوبا عند المنتجين و«ما احد ناداه» او لم يكن موجودا ضمن فريق «قروب البلام»، كان سيؤسس «قروب» باسمه. وأردف: اذا سويت «قروب العونان» راح اخذ «قروب البلام» كله معي، فهم نجوم ويساعدون بعضهم البعض.



وفي نفس السياق، نصح العونان الفنانين الكوميديين الذين لا يوجد عليهم طلب كثير للمشاركة في الاعمال التلفزيونية بإنشاء «قروبات» لأنفسهم، خصوصا ان لديهم الامكانيات لذلك، مؤكدا خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» انه إنسان قنوع. وقال: أنا مقتنع بكل ما أقدمه من أعمال، وأمشي في حياتي الفنية بنجاح وحذر.