القاهرة - محمد صلاح



على الرغم من عدم حضورها مهرجان السينما الفرانكفونية الذي اختتم فعاليات دورته السابعة في رواندا قبل أيام، فازت الفنانة هند صبري بجائزة «أفضل ممثلة» عن دورها في فيلم «نورا تحلم».



وتعتبر هند صبري أول فنانة عربية تفوز بهذه الجائزة، وتسلم الجائزة بدلا منها ستيفان تيلمان المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج فيلمها «نورا تحلم»، ووجهت صبري، رسالة مصورة باللغة الفرنسية لإدارة الجائزة جاء فيها إنها تعتذر عن عدم استطاعتها حضور الفعالية وتسلم الجائزة بنفسها ولكنها مرتبطة بالسفر لجدة للمشاركة كعضوة في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر، لافتة إلى أنها سعيدة بهذه الجائزة لأنها تضم عددا كبيرا النجوم في الدول الناطقة بالفرنسية أو التي تلقت دعما من دول فرانكفونية، وهو فخر كبير وشرف أن تحصل على جائزة عالمية بهذه القيمة ووسط كل هؤلاء النجوم.



يذكر أن هذه الجائزة من جوائز التمثيل الكبرى في العالم وتعادل جائزة الأوسكار الأميركية للدول الناطقة بالفرنسية.