





انطلاقا من الروابط التاريخية المتجذرة والوشائج الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية والكويت وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى الكويت اليوم.



وقد استقب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقد نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى صاحب السمو تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار فيما أبلغه سموه بنقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وعقدت جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.



وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الجانبان عزمهما في تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.