الدوحة - فريد عبدالباقي



يكتمل اليوم أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العرب، حيث تختتم منافسات الدور ربع النهائي بإقامة مباراتين في غاية القوة، تجمع الأولى بين مصر مع الأردن في الـ 6:00 مساء على ستاد الجنوب المونديالي، والثانية يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الجزائري في «ديربي مغاربي» ناري في الـ 10:00 مساء على ستاد الثمامة المونديالي.



ففي المباراة الأولى، يدخل أحفاد الفراعنة لقاء اليوم بعد أن تصدر المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط متساويا مع الجزائر ولكن بأفضيلة اللعب النظيف منحه الصدارة، بعد ان فاز على لبنان 1-0، والسودان 5-0، وتعادل أمام الجزائر 1-1.



ويسعى المنتخب المصري لمواصلة عروضه القوية في البطولة وتخطي منافسه لبلوغ نصف النهائي في مشاركته الخامسة، والذي حقق فيها لقبا واحدا بالنسخة السادسة في سورية عام 1992 حين فاز على السعودية 3-2.



عودة «أفشة»



وقد استعادت مصر خدمات لاعبها محمد مجدي «أفشة» بعد مشاركته في تدريبات الفريق امس بعد أن غاب عن لقاء الجزائر بداعي الإصابة.



وقد تنفس الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الصعداء بعودة «أفشة»، لاسيما أن الفريق يغيب عنه أكرم توفيق لتراكم الإنذارات، وأيضا ثنائي الدفاع أحمد حجازي وأيمن أشرف.



في المقابل حلت الأردن بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف المغرب الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، حيث دشن «النشامى» مشواره العربي بالفوز على السعودية 1-0، ثم الخسارة أمام المغرب 0-4، لكنه استعاد توازنه وحقق فوزا كبيرا على فلسطين 5-1.



وشارك الأردن في 8 نسخ من أصل 9 بطولات حيث لم يغب سوى عن النسخة الأخيرة التي أقيمت بالسعودية عام 2012.



ووفقا لتاريخ مواجهات المنتخبين، فقد التقى أحفاد الفراعنة والنشامى في 6 مباريات سابقة، حققت مصر الفوز في 4 مباريات مقابل التعادل مرة والخسارة في لقاء وحيد، وقد سجل لاعبو مصر 14 هدفا بينما استقبلت شباك «الفراعنة» 4 أهداف.



وفي المباراة الثانية، التي ستكون بمنزلة نهائي مبكر للبطولة، فتجمع المغرب والجزائر في «ديربي مغاربي» خالص، اذ يسعى «أسود الأطلس» للحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية عام 2012، بينما يتطلع «محاربو الصحراء» للظفر بأول ألقابه.



وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة و9 أهداف، ليكون أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب، حيث ظهر في الدور الأول بأفضل أداء وأفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع فلم يستقبل أي هدف وهو ما يعني أن لديه أفضل خط دفاع وحارس في البطولة، وقد رفض مدرب الفريق الحسين عموتة الكشف عن خطة اللعب، مؤكدا أنه قام بدراسة المنافس جيدا من خلال مشاهدة مبارياته في البطولة.



ويملك عموتة أوراقا دفاعية مهمة، بقيادة بدر بانون في الدفاع إلى جانب سفيان بوفتيني الذي يبدو أنه سيشارك بصفة أساسية، اضافة الى إسماعيل الحداد وأشرف بن شرقي بالخط الأمامي إلى جانب الخيارات البديلة المتمثلة في سفيان رحيمي أو كريم بركاوي أو وليد أزارو.



في المقابل، وصل الجزائر لهذه المرحلة بفوزه في مباراتين وتعادله في واحدة مع المنتخب المصري وضعته ثانيا للمجموعة الرابعة بقواعد اللعب النظيف، اذ يعول المنتخب على كوكبة من محترفيه في الدوريات العربية ومنهم المتألق بشدة في البطولة ياسين براهيمي لاعب الريان القطري وكذلك المهاجم الكبير بغداد بونجاح الذي طلب من مدربه مجيد بوقرة، الدفع به في اللقاء بعد أن غاب عن مران الفريق عقب الصدام القوي له مع حارس مصر محمد الشناوي في اللقاء الاخير واستبداله بين شوطي اللقاء فيما تم نقله عقب المباراة إلى طوارئ مستشفى حمد العام لإجراء الفحوصات وأشعة على المخ عقب تعرضه لحالة فقدان مؤقت للذاكرة.