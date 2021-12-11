عندما أعلن مدرب المنتخب الأردني العراقي عدنان حمد تشكيلته النهائية المشاركة في كأس العرب، لم يكن محمد أبو زريق من بين الأسماء التي وصلت إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.



لكن جائحة كورونا غيرت الأحوال وشاء القدر أن يتم استدعاء أبوزريق بعدما أصيب زميله في الفريق أنس العوضات بالفيروس، ووصل اللاعب الشاب البالغ 24 عاما إلى الدوحة مع انطلاق الجولة الثانية وشارك للمرة الأولى بديلا في الشوط الثاني أمام المغرب في المباراة التي خسرها «النشامى» 0-4.



أبوزريق عاشق لكرة القدم من الصغر. ولكثرة تعلقه بها وحركته ومشاكسته، أطلق عليه لقب «شرارة» خارج الملاعب وداخلها.



وقد خاض أبوزريق تجربتين احترافيتين مع 3 أندية خارجية في البحرين والسعودية وقطر، وقد كان لشقيقه الأكبر يوسف دور كبير في هذا التألق على البساط الأخضر، حيث قال عن بداياته ومساندته لموقع «فيفا»: «في بداية الأمر كنت أحب كرة القدم كهواية ولكن بعد ذلك عندما أصبحت محترفا أصبح الأمر بمنزلة عمل بالنسبة لي ويجب أن اهتم بكافة تفاصيله.. وكان دعم شقيقي كبيرا فاهتم بي وأعطاني حافزا كبيرا من أجل التألق.. اليوم أنا هنا وقد نجحت بفضل دعمه والمثابرة في العمل».



وتألق أبوزريق منذ الدقائق الأولى للقاء أمام فلسطين والذي توج في نهايته بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما ساهم بشكل كبير في الانتصار الذي حققه منتخب بلاده 5-1، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.



كانت «شرارة» التألق لأبوزريق في الدقيقة الثامنة عندما قام بمجهود فردي رائع تخطى على اثره 4 لاعبين قبل أن تتم إعاقته داخل منطقة الجزاء من قبل قائد المنتخب الفلسطيني عبداللطيف البهداري، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها بهاء سليمان بنجاح ليعطي التقدم للمنتخب الأردني، وتواصل تألقه خلال المباراة من خلال المراوغات والتمريرات التي قام بها إلى جانب التسديدات بعيدة المدى.



ولفت اللاعب الذي قاد ناديه الرمثا الشهر الماضي للفوز بلقب الدوري الأردني بعد غياب 50 عاما إلى أن «الثقة التي حصلت عليها من اللاعبين والجهاز الفني إلى جانب الجمهور، كانت السبب الأساسي وراء تألقي في هذه المباراة لأنهم أعطوني الحافز لتقديم أفضل ما لدي ولمساعدة المنتخب على الحصول على النقاط الثلاث وبطاقة التأهل».