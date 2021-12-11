تفقد وفد من بعثة منتخب مصر، أماكن إقامة البعثات المشاركة في مونديال قطر 2022، وذلك من أجل اختيار مقر لبعثة منتخب مصر، في حال اجتيازه مرحلة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم العام المقبل. وضم الوفد، كلا من محمد الشواربي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ووائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد صلاح المدير الإداري. ووضعت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 موعدا نهائيا لاختيار مقار الإقامة بالبطولة قبل انتهاء التصفيات. وصعد منتخب مصر إلى المباراة الفاصلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويترقب القرعة التي تقام في نهاية يناير المقبل لتحديد طرف المباراة الثانية. ومن المقرر أن تقام المباراة الفاصلة في شهر مارس المقبل لتحديد الفريق المتأهل إلى كأس العالم بالدوحة.