نشر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومحلل قنوات «beINSPORTS» هيثم فاروق، على موقع التدوينات القصير تويتر، صورة له مع محمد أبوتريكة وأحمد حسن وعبدالستار صبري وياسر الشنواني نجوم الكرة المصرية السابقين، بعد إقامة تحد في لعبة البادل بينهم جميعا على ملاعب أسباير على هامش بطولة كأس العرب.



وفاز فريق هيثم فاروق وأحمد حسن على أبوتريكة وياسر الشنواني بنتيجة 2-1 بعدما مباراة شهدت ريمونتادا رائعة، كان فيها فريق حسن وهيثم مهزوما 4-6 في الشوط الأول لكنه عاد وفاز 6-3 ليتعادل الفريقان، ويتم اللجوء للشوط الفاصل الذي فازا فيها 7-6 منهيا اللقاء لمصلحتها بنتيجة 2-1.