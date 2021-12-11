كشفت وزارة المالية السورية عزمها طرح سندات خزينة لجمع ما قيمته 600 مليار ليرة لرفد الخزينة في وقت يعاني البلد ازمة اقتصادية خانقة انعكست ارتفاعا كبيرا في الأسعار.



وأعلنت الوزارة على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» ما قالت انه «روزنامة» طرح السندات في العام المقبل عبر 4 مزادات للاكتتاب، مبررة الخطوة بـ«تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية، أو لدى الأفراد عن طرق فتح حسابات لدى هذه المصارف».



وبحسب «روزنامة سندات الخزينة»، فإن موعد المزاد الأول سيكون 10 يناير 2022، وسيطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل 5 سنوات، والمزاد الثاني سيكون 11 ابريل 2022 وسيطرح فيه سندات بـ100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات.



أما موعد المزاد الثالث فقد تحدد في 11 يوليو 2022، وسيطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 أكتوبر 2022 وسيطرح فيه سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين، وفق تعبيرها.



ويأتي ذلك وسط جدل كبير حول ميزانية الدولة للعام المقبل، حيث يبلغ الإنفاق المقدر 13.325 تريليون ليرة سورية، فيما يطالب العديد من اعضاء مجلس الشعب بزيادة حقيقية في الأجور لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في الاسعار والغلاء. وستتم تغطية هذا الانفاق عن طريق الايرادات العامة المقدرة بـ9.2 تريليونات ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليونات اعتمادات جارية و4.8 تريليونات إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليونات ليرة سورية.



وقالت انه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق «مصرف سورية المركزي» كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.



وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق مأمون حمدان، «جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف».