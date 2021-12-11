أكد وزير التربية السوري دارم الطباع ان الشهادات السورية مازالت معترفا بها في العالم، وذلك ردا على ما تتداوله مواقع التواصل من ضعف الثقة بالشهادات السورية خلال فترة الحرب.



وقال الطباع بحسب موقع «الوطن اونلاين» إن الشهادات السورية لم يتوقف الاعتراف بها يوما من الأيام وإن كل من خرج ليدرس في الجامعات الدولية كان يجد مكانه فيها ولم يطالب أي طالب سوري بالتعويض.



وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن الكثير من الدول العربية قد صنفت بالدرجة الأولى والثانية بحسب تصنيف «دافوس» فإن خريجيها لم يقبلوا في الجامعات الدولية، فيما الخريج السوري مقبول جدا.



ولفت إلى أن آخر الإحصائيات تظهر أن أعداد السوريين المبدعين في الجامعات الأوروبية والأميركية يحققون نتائج رائعة جدا، وهذا دليل على أن الشهادة السورية من أهم الشهادات في العالم.