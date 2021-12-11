يخوض إشبيلية مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو مساء اليوم ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الاسباني لكرة القدم. ويحتل النادي الأندلسي المركز الثاني متأخرا بفارق 8 نقاط وله مباراة مؤجلة على أرضه أمام برشلونة الجريح في 21 الشهر الجاري.



ويأمل إشبيلية أن يداوي جراحه الأوروبية بعد فشله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بخسارته أمام سالزبورغ النمساوي 0-1 الأربعاء وحلوله ثالثا في مجموعته، عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو التاسع. ويلعب اليوم أيضا إسبانيول مع ليفانتي، وديبورتيفو ألافيس مع خيتافي، وفالنسيا مع إلتشي.



إيطاليا



يستضيف اليوم ملعب «الفريولي» مباراة قوية تجمع بين ميلان وأودينيزي ضمن مباريات المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي، ويحتل «الروسونيري» الصدارة برصيد 38 نقطة، لذا سيحاول ميلان اللعب بكل قوته واستمرار المنافسة على لقب «الكالتشيو». ويدخل يوفنتوس مواجهته اليوم امام فينيزيا وهو يدرك تماما صعوبة المهمة كون المنافس يسعى بقوة للابتعاد عن مقاعد الهبوط وتحقيق المفاجأة في مواجهة «اليوفي». ويلعب اليوم ايضا فيورنتينا مع ساليرنيتانا.



فرنسا



تقام مساء اليوم مباراتين ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي بريست مع مونبلييه، ورينس مع سانت اتيان.



ألمانيا



يسعى بوروسيا دورتموند للفوز على مستضيفه بوخوم اليوم ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الألماني، والبقاء على مقربة من المتصدر بايرن ميونيخ من الابتعاد بصدارة «البوندسليغا» عندما يلاقي ماينتس. وبعد إقالته للأميركي جيسي مارش، يبدأ لايبزيغ مشواره مع مدربه الجديد دومينيكو تيديسكو في مواجهة ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.



وتقام اليوم أيضا مجموعة من المباريات، يلعب خلالها فرايبورغ مع هوفنهايم، وهرتا برلين مع أرمينيا بيليفيلد، وفولفسبورغ مع شتوتغارت.