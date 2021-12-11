أفادت مصادر إعلامية مقربة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بأن أندية الصفوة في البلاد وافقت على استثمارات مالية بقيمة 2.1 مليار يورو (2.37 مليار دولار) من شركة الاستثمارات الخاصة (سي.في.سي) مقابل حصولها على 8.2% من أسهم شركة جديدة ستتولى إدارة إيرادات بث المباريات.



ويشكل هذا أول اتفاق للاستثمار بين شركة استثمار خاص وإحدى مسابقات دوري كرة القدم الكبرى في أوروبا.



وأوضح المصدر لـ «رويترز»، أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري صوت 37 ناديا لصالح قبول الصفقة، بينما عارض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وإيبيزا الصفقة وامتنع ناد واحد عن التصويت.



وكان المطلوب دعم 32 ناديا على الأقل من إجمالي 42 بالدرجتين الأولى والثانية لإتمام الاتفاق.



وذكر مصدر مقرب من ريال مدريد لـ «رويترز»، أن النادي سيبدأ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري، كما هدد بذلك بعد الإعلان عن رفضه في أغسطس الماضي.