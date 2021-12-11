سيكون المدرب ستيفن جيرارد عازما على تحقيق عودة موفقة الى ملعب «أنفيلد»، وذلك حين يقود أستون فيلا لمواجهة عشقه ليفربول اليوم في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وحقق قائد ليفربول السابق بداية موفقة جدا كمدرب لـ «الفيلانز» بقيادته الى الفوز بثلاث من أربع مباريات منذ أن خلف دين سميث في قيادة الفريق، لكنه يواجه الآن امتحانا صعبا ضد الترسانة الهجومية لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب. ويدرك جيرارد أن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق يعتبر من الأفضل في أوروبا بقيادة ترسانته الهجومية ومهاجمه المصري محمد صلاح ومدربه الفذ كلوب القادمين من انتصار معنوي مهم ضد ميلان الإيطالي (1-2)، ما جعل «الريدز» ينهون دور المجموعات من دوري الأبطال بالعلامة الكاملة (18 نقطة).



وسيسعى فريق كلوب جاهدا لتحقيق الفوز السابع تواليا ضمن جميع المسابقات من أجل عدم السماح لمان سيتي بالابتعاد في الصدارة، لاسيما أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يخوض مباراة في متناوله على الورق أيضا أمام ضيفه ولفرهامبتون الثامن.



وعلى غرار ليفربول لا يريد تشلسي السماح لمان سيتي في الابتعاد بالصدارة، حيث يتخلف «البلوز» عن «السيتي» بفارق نقطتين قبل استضافته لليدز يونايتد في مباراة يسعى خلالها إلى استعادة التوازن.



ويأمل مان يونايتد بفوز ثالث تواليا في الدوري حين يحل ضيفا على نوريتش، ويلعب اليوم ايضا ارسنال مع ساوثمبتون.



مارسيال لمغادرة «اليونايتد»



وأفاد وكيل أعمال المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، بأن الأخير يريد مغادرة مان يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، لأنه لا يحظى بالوقت الكافي على أرض الملعب.