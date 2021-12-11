أنهى روما الإيطالي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، في صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه على سيسكا صوفيا البلغاري 3-2، فيما سقط بودو غليمت النرويجي في فخ التعادل مع مضيفه زوريا لوغانسك الأوكراني 1-1. ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن بودو جليمت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل زوريا لوجانسك المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل سيسكا صوفيا الترتيب برصيد نقطة واحدة. وسيلعب روما في دور الـ 16، بينما سيخوض بودو جليمت مباراة خروج المغلوب في مواجهة أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وفاز لاسك لينز النمساوي على ضيفه هلسنكي الفنلندي 3-0 ضمن المجموعة الأولى، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة لينهي دور المجموعات متصدرا المجموعة. وفي المجموعة الثانية، عزز غينت صدارته بالفوز على فلورا تالين الاستوني 1-0، فيما تأهل بارتيزان بلغراد لدور خروج المغلوب بتعادله مع أنورثسيس فاماجوستا القبرصي 1-1. وفي المجموعة الرابعة، تغلب الكمار الهولندي على ضيفه راندرس الدنماركي 1-0، فيما فاز كلوج الروماني على يابلونتس التشيكي 2-0. وبهذه النتيجة أنهى الكمار دور المجموعات متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن راندرس صاحب المركز الثاني.



ونجح سلافيا براغ في احتلال المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بعدما تعادل مع مضيفه يونيون برلين الألماني 1-1. ورفع سلافيا براغ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما يتصدر فينورد المركز الأول برصيد 14 نقطة، ويحتل يونيون برلين المركز الثالث برصيد 7 نقاط.



وفي المجموعة السادسة، تأهل باوك اليوناني إلى دور خروج المغلوب بعد فوزه على لينكولن ريد أمبس من جبل طارق 2-0، فيما تغلب كوبنهاغن الدنماركي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بالنتيجة ذاتها. ورفع باوك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف كوبنهاغن المتصدر.