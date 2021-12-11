حسم سبارتاك موسكو الروسي وغلطة سراي التركي صدارة المجموعتين الثالثة والخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وبالتالي التأهل الى ثمن النهائي مباشرة، وذلك على حساب فريقين إيطاليين هما نابولي ولاتسيو في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



في المجموعة الثالثة، اقصى نابولي ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي بالفوز عليه في مباراة مثيرة 3-2، لكن ذلك لم يكن كافيا له للتأهل المباشر الى ثمن النهائي بل عليه خوض الملحق ضد فريق حل ثالثا ضمن مجموعته في دوري أبطال أوروبا، فيما ذهبت البطاقة المباشرة لسبارتاك موسكو بفارق المواجهتين المباشرتين عن فريق المدرب لوتشانو سباليتي بفوزه على مضيفه ليغيا وارسو الپولندي 1-0.



ورفع سبارتاك رصيده إلى 10 نقاط متساويا مع نابولي، مع أفضلية المواجهتين المباشرتين لصالحه اذ كان قد فاز عليه ذهابا وإيابا 3-2 و2-1.



وخلافا للنظام السابق الذي يؤهل صاحبي المركزين الاولين مباشرة إلى الدور الاقصائي، يتأهل فقط متصدر كل من المجموعات الثماني الى الدور الـ 16، فيما يخوض أصحاب الوصافة مواجهات ضد أصحاب المركز الثالث القادمين من مجموعات دوري أبطال أوروبا لإكمال عقد المتأهلين. وفي المجموعة الخامسة، دخل غلطة سراي ولاتسيو مباراتهما على الملعب الأولمبي في روما والأول في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه الذي خسر ذهابا في اسطنبول 0-1، وقد نجح في الإبقاء على هذا الفارق بالتعادل مع فريق ماوريسيو ساري من دون أهداف، ليحسم البطاقة المباشرة فيما سيضطر الأخير الى خوض الملحق لمحاولة الحصول على بطاقة ثمن النهائي.



وسينتقل مارسيليا الفرنسي لخوض الملحق الخاص بمسابقة «كونفرنس ليغ» بعدما حسم المركز الثالث في هذه المجموعة بفوزه على ضيفه ومنافسه على الانتقال الى البطولة القارية المستحدثة لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف الپولندي أركاديوش ميليك (35).



وفي المجموعة الأولى، أنهى ليون الفرنسي، الضامن أصلا تأهله، الدور الاول من دون خسارة بتعادله أمام ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 1-1، علما أن الأخير ضمن بدوره خوض الملحق بحلوله ثانيا. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه بروندبي الدنماركي 2-0. في المجموعة الثانية، فاز ريال سوسييداد الإسباني على آيندهوفن الهولندي 3-0. وضمن النادي الباسكي احتلاله للمركز الثاني مع 9 نقاط، خلف موناكو الفرنسي الضامن تأهله المباشر (12 نقطة) والذي تعادل مع شتورم غراتس النمساوي 1-1. وكانت المجموعة السادسة الأكثر إثارة، إذ دخلت ثلاثة فرق الجولة الأخيرة وهي قادرة على حسم التأهل المباشر الذي كان في النهاية من نصيب النجم الأحمر الصربي، وذلك بتعادله 1-1 خارج أرضه مع ملاحقه براغا البرتغالي الذي سيخوض الملحق بعدما حل ثانيا بفارق نقطة أمام ميتييلاند الدنماركي لاكتفاء الأخير بالتعادل السلبي مع مضيفه لودوغوريتس البلغاري الأخير.



وفي المجموعة السابعة التي كانت محسومة من حيث الترتيب قبل الجولة الختامية، سقط باير ليفركوزن المتصدر خارج أرضه أمام فيرينشفاروش المجري الأخير 0-1، فيما حقق سلتيك الاسكتلندي الثالث فوزا مثيرا على ضيفه ريال بيتيس الإسباني الثاني 3-2.



وعلى غرار ليفركوزن، لم تؤثر الهزيمة في لندن على وست هام الإنجليزي أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف سجله ميسلاف أورشيتش منذ الدقيقة الرابعة، إذ كان ضامنا لصدارته للمجموعة الثامنة وتأهله المباشر الى ثمن النهائي، إلا أن الفوز منح الضيوف المركز الثاني وبطاقة الملحق على حساب غنك البلجيكي الذي سقط أيضا على أرضه أمام رابيد فيينا النمساوي 0-1.