أكمل فياريال الإسباني عقد الفرق المتأهلة الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2، بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.



وجاء تأهل «الغواصات الصفراء» بفضل أهداف الهولندي أرناوت دانجوما (3 و51) والفرنسي إتيان كابويه (42)، قبل أن يعود الأمل لأتالانتا بفضل هدفي الأوكراني روسلان مالينوفسكي (71) والكولومبي دوفان زاباتا (80)، لكن من دون أن يتمكن من قلب الموازين.



وبختام المنافسات، حجز مان يونايتد صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدما على فياريال صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، في حين حل أتالانتا ثالثا وانتقل للعب في «يوروبا ليغ»، في حين ودع يونغ بويز السويسري البطولات الأوروبية باحتلاله المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط.



وكانت المباراة مقررة الأربعاء لكن كثافة الثلوج التي تساقطت في برغامو حالت دون إقامتها وأرجئت الى الخميس.



وكان فياريال بحاجة إلى التعادل للحاق بمتصدر المجموعة مان يونايتد الإنجليزي وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ إنجاز موسم 2008-2009 حين وصل إلى ربع النهائي قبل أن تنتهي المغامرة على يد أرسنال الإنجليزي.



ولحق «الغواصات الصفراء» بمواطنيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، رباعي إنجلترا مان سيتي ومان يونايتد وتشلسي حامل اللقب وليفربول، باريس سان جرمان وليل الفرنسيين، أياكس الهولندي، بنفيكا وسبورتينغ البرتغاليين، بايرن ميونيخ الألماني، وسالزبورغ النمساوي.



وتقام قرعة ثمن النهائي الإثنين، على أن يبدأ هذا الدور في 15 فبراير ويختتم في 16 مارس.