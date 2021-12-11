المناع: زيارة مهمة لتبادل الرؤى حول تعزيز التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولات تحاول استضعاف دول المنطقة

الحمود: دول الخليج تسعى إلى بناء منظومة متقاربة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتلك الزيارات المتبادلة تنشط العلاقات بين دول الجوار

الجسار: الزيارة تحمل رسالة إلى الجميع في ظل التحديات المختلفة بأن منطقة الخليج يجب ألا يستهان بها على خارطة العالم

الكندري: الزيارة تجسّد أواصر التعاون بين القيادتين السياسيتين لرسم سياسة واضحة لمصير مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي



آلاء خليفة



رحب عدد من الأكاديميين من جامعة الكويت بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، إلى الكويت قبل القمة الخليجية الـ42 التي ستعقد في المملكة العربية السعودية منتصف ديسمبر الجاري.

وأكد الأكاديميون في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» على متانة العلاقات الكويتية - السعودية التي يشهد لها التاريخ على مر العصور، معربين عن آمالهم أن تحقق تلك الزيارة المهمة أهدافها في توطيد أواصر التعاون المشترك بين دول الخليج في مختلف المجالات.

وأكدوا أن هذه الزيارة تبشر بنتائج إيجابية تعود بالخير والازدهار على جميع الشعوب الخليجية، فإلى التفاصيل:



بداية، أوضح الأكاديمي والباحث السياسي د.عايد المناع لـ «الأنباء» أن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «قائد التنمية في المملكة العربية السعودية» إلى الكويت مهمة للغاية، وبالنسبة لنا في الكويت نحن والسعودية شعب واحد ومتقاربون في كل شيء، لافتا إلى أن تلك العلاقات ليست وليدة اللحظة إنما قديمة يشهد لها التاريخ منذ 1891 عندما أتى الإمام عبدالرحمن الفيصل والد الملك عبدالعزيز إلى الكويت، ومن الكويت انطلق الملك عبدالعزيز ليستعيد توحيد بلاده ويعيد المملكة لتكون بتلك القوة.



قضايا مهمة



وقال المناع: نحن سعداء حقيقة بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو شخصية قيادية وتنموية وفكرية، ويقود المملكة نحو المزيد من الازدهار، وبالتأكيد أنه سيتبادل الحوار مع إخوانه في الكويت، خاصة مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي كلفه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمهام كثيرة وبالتالي يتحمل المسؤولية الكبرى في كل شيء في البلد، ونحن على ثقة تامة بأنه ستتم مناقشة كافة القضايا الثنائية وما ترتب على مجلس التنسيق بالتبادل في المجالات التجارية والثقافية وتسهيل تنقل المواطنين الخليجيين والعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي، كما أن الأمير محمد بن سلمان صاحب «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» ومن أبرز ما جاء فيها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة و40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، لافتا إلى أن تلك الرؤية سيكون لها آثار بيئية جيدة فضلا عن انه ستتم مناقشة تنويع مصادر الدخل وبالتالي التنسيق خليجيا وخاصة سعوديا وكويتيا في هذا المجال، بالإضافة إلى أمن المنطقة والإشكاليات حول النشاط النووي الإيراني وكيفية المواجهة وأزمات المنطقة في العراق ولبنان وسورية وليبيا.



وأوضح أن دول الخليج تحمل الهم العربي، والكويت والسعودية دائما في الصدارة في هذا الجانب، لذا أتوقع مناقشة كافة القضايا وأنا على يقين أن خبرة سمو ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في المجالات الأمنية والسياسية سيستمع إليها الأمير محمد بن سلمان وسيتبادلان الكثير من الرؤى والأفكار حول كيفية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وأيضا تعزيز الأمن والاستقرار في دول المنطقة والتصدي لكل المحاولات التي تحاول أن تستضعف هذه المنطقة وان تهيمن عليها وهذا حقيقة لم تعد مقبولة.



وزاد أنه بالتأكيد هناك تعاون في شتى المجالات والجانب العسكري أمنيا وتسليحيا سيكون في طليعة تلك المشاورات لحماية امن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى قضايا النفط وأسعاره وكميات إنتاجه ستكون من ضمن تلك المناقشات، مشددا على أهمية تلك الزيارة، هذا بالإضافة إلى ما ستتم مناقشته في القمة الخليجية المزمع عقدها في منتصف الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية وبالتالي فنحن أمام زيارة جاءت في وقت حساس ومهم وتتطلب الاستعداد لها.

ونأمل ان يكون الحوار بين الكويتيين والسعوديين مقدمة لمزيد من التعاون الأفضل والأحسن لمصلحة الشعبين والدولتين.



علاقات استثنائية



من ناحيته، أوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود لـ«الأنباء» أن زيارة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات شديدة، موضحا أن تلك الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات الخاصة بين الكويت والمملكة العربية السعودية من ناحية، كما أنها تأتي تتويجا لتحرك سياسي اقتصادي تقوم به المملكة العربية السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية أخرى، بما يؤكد أن السعودية بحسبانها الشقيق الأكبر في المنطقة هي المسؤولة عن أخذ المبادرات والعمل على التقريب بين الدول العربية والخليجية، بما يبين أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى بناء منظومة متقاربة من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتلك الزيارات المتبادلة تؤكد وتنشط العلاقات بين دول الجوار.

وأشار الحمود إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يعتبر من الطاقات الشبابية الخلاقة ولديه رؤية متفتحة يسعى من خلالها إلى تحقيق التطوير والتنمية للمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، موضحا أن العالم اجمع يشهد التحول الكبير الذي يعيشه حاليا المجتمع السعودي، والسعودية اليوم ليست فقط مكمنا للبترول، إنما أصبحت بفضل هذا الأمير الشاب مركزا اقتصاديا تجاريا ومركزا سياحيا جاذبا للسياحة من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الكويت والسعودية دولتان متحابتان وتجمعهما علاقات وطيدة يشهد لها التاريخ.



رسالة مهمة



من جانبها، رحبت النائب السابق في مجلس الأمة والأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار من خلال «الأنباء» بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت قائلة: «أهلا وسهلا بك بين اخوانك وأشقائك»، موضحة أن تلك الزيارة تشكل إضافة تاريخية مهمة تؤكد على طبيعة العلاقة التي تربط الكويت بالشقيقة المملكة العربية السعودية، وهذه العلاقة كانت وستظل علاقة تاريخية عريقة يشهد لها الكثير من التحولات التاريخية والسياسية والاجتماعية التي انعكست على البلدين بالإيجابية والازدهار.



وأوضحت الجسار أن تلك الزيارة تأخذ صدى مهما خاصة لما تمر به المنطقة الإقليمية والعربية والعالم أجمع من تحديات وإشكاليات تتطلب التأكيد على إرسال رسالة تصف متانة هذه العلاقات، لافتة إلى أن منطقة الخليج يجب ألا يستهان بها على خارطة العالم.



وتابعت: نحن نملك من الثوابت والقيم التي تظل تجمع شعوب المنطقة ونتطلع لأن تكون هذه الزيارة إضافة سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم شعوب البلدين والمنطقة وتعزز من مكانة الكويت والمملكة ودول المنطقة في الوجود العالمي، وأن يعين الجميع على خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يلهمهم دوما الرأي السديد والبطانة الصالحة.



قضايا إقليمية ودولية



بدوره، قال أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري لـ«الأنباء»: نقول لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته للكويت «حللت أهلا.. ووطئت سهلا» في بلدك الكويت، موضحا أن أي فرد خليجي يقوم بزيارة دولة خليجية فهو يزور بلده الأول ولا نقول بلده الثاني.



وأوضح الكندري أنها زيارة كريمة ومستحقة من قبل سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت لمناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالشأن الدولي والإقليمي ولتعزيز قنوات التواصل الفعال بين القيادة السياسية بين البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام لما فيه المصلحة العامة.



وأكد الكندري على أهمية تلك الزيارة في ظل التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة، وهي ليست الزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد دأبت شعوب دول مجلس التعاون الخليجي على التواصل والترابط والتلاحم والتفاهم الدائم لحلحلة الكثير من القضايا والمشكلات التي قد تكون عالقة وتهم الطرفين، مؤكدا على المصير المشترك.



فمصير دول مجلس التعاون الخليجي هو مصير واحد، ولابد من تلك اللقاءات والزيارات أن تتجسد بشكل مباشر ومتواصل ليس فقط على مستوى الزيارات الرسمية وإنما كذلك على مستوى الشعوب الخليجية بعضها البعض.



وأوضح أنه من المؤكد أن تلك الزيارة ستحصد ثمارها، مؤكدا دور المملكة العربية السعودية على مر التاريخ والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع شقيقتها الكويت، فهي دوما تقوم بمواقف مثالية أثناء الأزمات، وأبرزها أثناء الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت، فالكل يشهد بدور السعودية آنذاك في تحرير الكويت، والكويتيون لا ينسون كلمة الملك فهد «رحمه الله» في تلك الفترة عندما قال «اما أن تعود الكويت أو أن تذهب السعودية معها: يا نعيش سوا يا ننتهي سوا».



وأفاد الكندري بأن الزيارة تجسد أواصر التعاون والتعاضد بين القيادتين السياسيتين لرسم سياسة واضحة لمصير مشترك ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.



علاقات متجذرة



من جهته، قدم أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة الكويت د.حمد القحطاني لـ «الأنباء» سردا تاريخيا عن العلاقات الكويتية - السعودية (1744 ـ 2021)، قائلا: تعتبر العلاقات الكويتية - السعودية من أطول العلاقات المترابطة سياسيا واقتصاديا وثقافيا خلال فترات مختلفة من القرن الثامن عشر الميلادي حتى الآن، وأخذت العلاقات تزداد أكثر وأكثر منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة في 15 يناير 1902 م على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وخاصة علاقته مع الشيخ مبارك بن صباح (1896 ـ 1915) ثم استمرت هذه العلاقات حتى استقلال الكويت في 19 يونيو 1961م في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950 ـ 1965) وخاصة عندما هدد الكويت رئيس وزراء العراق الأسبق عبدالكريم قاسم، حيث وقفت المملكة العربية السعودية ضد تهديداته وذلك في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (1953 ـ 1964م)، وحينها أرسلت المملكة قوات لحماية الكويت من تهديدات العراق، وأصرت كذلك على دخول الكويت الجامعة العربية بمشروع سعودي وافقت عليه الدولة العربية في 20 يوليو 1961م.



وأشار إلى أن السعودية أرسلت أول سفير لها إلى الكويت عام 1961 وكان السفير جميل الحجيلان، مما ساهم في زيادة قوة العلاقات الكويتية ـ السعودية في جميع المجلات المختلفة.

وتابع القحطاني قائلا: في إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت في 2 أغسطس 1990 قد كان للمملكة العربية السعودية موقف مشرف وبطولي لا حدود له، حيث وقفت مع جميع القرارات العربية والدولية التي تطالب بعودة الحق الكويتي والشرعية الكويتية وانسحاب القوات العراقية، بل انطلق تحرير الكويت من الأراضي السعودية في 17 يناير 1991 وكان ذلك في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وكان ولي عهد آنذاك.



وذكر أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكم في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2015، أخذت العلاقات الكويتية ـ السعودية تزداد رسوخا وقوة، وتكللت بزيارة تاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت في يناير 2016 م، حيث استقبل من قبل أخيه المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (2006 ـ 2020)، وأخذت العلاقات بين الدولتين في ازدياد في مجالات متعددة وخاصة منذ تولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد مسند الإمارة في الكويت في 29 سبتمبر 2020.



وأكد القحطاني أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت ستعمل على ازدياد العلاقات الكويتية ـ السعودية في مجالات متعددة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا.