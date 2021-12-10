قال مدير عام جمعية الصفا الخيرية الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي إن الجمعية تحرص على تخفيف معاناة المرضى من الأرامل والأيتام وكبار السن وتوفير الرعاية الصحية لهم؛ لذلك قامت بإطلاق مشروع «طهور»، الذي تهدف من خلاله إلى إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمرضى من كبار السن والأرامل والأيتام في جمهورية قيرغيزستان.

وأوضح الرشيدي أن المساهمة مفتوحة لهذا المشروع، مبيناً أن هناك مئات المرضى في أمس الحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة للحفاظ على حياتهم؛ حيث تسعى «الصفا الخيرية» إلى توفير الإمكانيات المادية للتكفل بعلاجهم وتخفيف آلامهم، مبينا أنه يمكن إخراج الزكاة لهذا المشروع الذي يستفيد منه المرضى من الأرامل والأيتام والمساكين، الذين أعياهم الفقر وأنهكهم المرض، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه».

وفي الختام دعا الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات من أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير، إلى المشاركة في تخفيف آلام هؤلاء المرضى والمساعدة في علاجهم، تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتعزيزا لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وذلك بالتبرع عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم 22233322 أو من خلال الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر زيارة مقر الجمعية الكائن في منطقة الصديق قطعة 7 شارع 712 قسيمة 301.