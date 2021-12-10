حبوب اللقاح Paxlovid المضادة التي تنتجها الشركة ستساعد أيضاً في منع دخول حالات إلى المستشفى

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا، إن الناس قد يحتاجون إلى تلقي جرعة رابعة من لقاح كورونا في وقت أقرب مما كان متوقعا، بسبب تفشي متحور «أوميكرون» الجديد.



وصرح بورلا لشبكة «سي إن بي سي»، بأن الأبحاث الأولية تظهر أن البديل الجديد من «أوميكرون» يمكن أن يقوض الأجسام المضادة الواقية الناتجة عن اللقاح الذي تم تطويره باستخدام بيوتيك.



تأتي هذه التعليقات بعد أن أصدرت الشركة نتائج دراسة معملية أولية أظهرت أن دورة من ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19 يمكن أن تحمي بشكل كبير من متحور أوميكرون الجديد، وقالت إنها يمكن أن تقدم لقاحا مطورا في مارس 2022 إذا لزم الأمر.



كما شدد بورلا على ضرورة تلقي جرعات خلال فصل الشتاء، حيث يقضي الناس المزيد من الوقت في الداخل بأماكن غير مهواة، قائلا إن «الجرعة الثالثة ستوفر حماية جيدة جدا».



وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ان حبوب اللقاح Paxlovid المضادة للفيروسات التي تنتجها الشركة ستساعد أيضا في منع دخول المستشفى.



في شهر نوفمبر الماضي قدمت شركة فايزر طلبها للحصول على إذن طارئ لاعتماد الحبوب. وقال بورلا إنه يتوقع أن تظهر تطورا طبيا بنسبة 89% في العلاج بالمستشفيات والوفيات.



كما أشار بورلا إلى أنه يتوقع استمرار ظهور متغيرات جديدة في المستقبل، وأن الشركة تراقب لمعرفة ما إذا كانت تعديلات اللقاح ضرورية.



واعتبرت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية (SAGE)، أن البلدان الفقيرة تخضع لعدم المساواة في اللقاحات، وأن تقديم الجرعة الأولى يجب أن تكون هي الأولوية.



وقد أيدت منظمة الصحة العالمية فكرة تخصيص لقاحات ثالثة أو جرعات معززة لأولئك الذين يعانون من نقص المناعة. لكن خبراء المنظمة قالوا إنه لا توجد بيانات كافية عن متغير أوميكرون تثبت مدى نجاعة وضرورة الجرعات المعززة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحافي: «تشير بعض سمات أوميكرون، بما في ذلك انتشاره العالمي والعدد الكبير من الطفرات، إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار تفشي الوباء».