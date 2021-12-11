أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنتائج زيارة سمو ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير للكويت، مؤكدا انها لبنة جديدة مهمة في صرح العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والكويت.



وقال الغانم في تصريح صحافي، ان زيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني الكويت ضمن جولته الخليجية مهمة جدا لأنها تأتي في توقيت مهم وفي ظل ظروف إقليمية تحتاج فيها دول مجلس التعاون الخليجي لأقصى درجات التعاون والتنسيق بينها.

وأشاد الغانم في تصريحه بالبيان المشترك الكويتي- السعودي، والذي تناول جوانب التعاون والتنسيق الثنائي في العديد في المجالات اضافة الى المواقف المشتركة ازاء العديد من الملفات الاقليمية ومنها القضية الفلسطينية واليمن وسورية والعراق ولبنان وليبيا والسودان وغيرها من الملفات.



وقال الغانم ان قيام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وبمعية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بمنح الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت ما هو إلا دلالة على مكانة الأمير محمد بن سلمان لدى لقيادة السياسية والشعب الكويتي.



واختتم الغانم تصريحه قائلا «نسأل الله جلت قدرته ان يسدد خطى القيادات السياسية في الكويت والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لكل ما فيه خير وازدهار ورفاه شعوبنا، انه سميع مجيب».