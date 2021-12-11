بخماسية ثقيلة ونظيفة، تغلب المنتخب القطري المضيف على شقيقه الإماراتي في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم، ليحجز مقعده في «المربع الذهبي»، بانتظار الفائز من «القمة المغاربية» التي تجمع المغرب والجزائر اليوم.

بكر المنتخب القطري بالتسجيل بعدما راوغ أكرم عفيف الحارس الإماراتي علي خصيف، لكنه تأخر في التسجيل ليغمزها إلى الشباك فتصطدم بالمدافع علي سالمين في طريقها لشباكه (6)، وكاد المعز علي ان يضيف الهدف الثاني لكن خصيف كان حاضرا (23)، غير أنه لم يستطع منع المعز من تسجيل الهدف الثاني (28) بعدما سدد ركلة الجزاء الأولى في الزاوية اليسرى، ولم تمض سوى 7 دقائق حتى أضاف «العنابي» الهدف الثالث بواسطة خوخي بوعلام (35) بعد ركلة جزاء ثانية صحيحة احتسبها الحكم الأوروغواياني أندريس ماتونتي، وجاءت أخطر فرص الإمارات من تسديدة عبدالله رمضان (42)، ليرد عليها عبدالعزيز حاتم بهدف رابع سكن الزاوية العليا للشباك الإماراتية، وفي الدقائق المحتسبة بدل الضائع أضاف المعز علي خامس الأهداف لقطر.

لم يحمل الشوط الثاني الإثارة نفسها التي شهدها سابقه، وتحسن أداء لاعبي الإمارات كثيرا، فيما ظهر «العنابي» هادئا مطمئنا للنتيجة، ليجرى مدربه الإسباني فليكس سانشيز بثلاثة تبديلات دفعة واحدة (60)، وكادت رأسية خوخي بوعلام ان تكون الهدف السادس لكن العارضة كانت حاضرة (72)، لتنتهي المواجهة بخماسية قطرية.